La reacción de De la Calle llegó a través de su cuenta de Twitter y en ella reprochó que el exjefe guerrillero hablara sobre los errores, que a su juicio, se cometieron en el proceso de negociación en los diálogos de paz en La Habana.

Iván Márquez se equivoca cuando dice que fue error de FARC dejar las armas. No señor. Nunca hubiésemos logrado Acuerdo sin dejación de armas. Esa era la ultra línea roja. Lo sabían desde el primer día

‘Márquez’, de quien se desconoce su paradero hace más de seis meses, respondió por el mismo medio y aseguró que el excandidato presidencial lo estaba descontextualizando:

Dr @DeLaCalleHum no descontextualice. Reafirmo: fue un error firmar dejación de armas antes de acordar la reincorporación. En ese hecho se inspira la perfidia del Estado.

La declaración completa de ‘Márquez’ fue:

“Reconocemos que incurrimos en varios errores como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social de los guerrilleros, cuando el histórico Manuel Marulanda Vélez había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos. Otro gran error fue negociar la dejación de armas sin ninguna conexión de la mesa central que había sorteado con éxito los acuerdos sobre tierras, participación política, víctimas del conflicto y Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por esa razón, varios de los seguidores de De la Calle le pidieron ser más claro en sus publicaciones:

Corrección: “dejarlas antes de haberse blindado jurídicamente” no tergiversemos!

No soy simpatizante de Márquez y su postura, pero no es eso lo dice y usted tendría que escuchar mejor como ex-jefe de un diálogo. Dice que fue un error dejar las armas como garantía de cumplimiento. ¿Usted no sabía, desde el primer día, cómo pensaba su contraparte?

— Jose Antequera (@Antequerajose) 14 de enero de 2019