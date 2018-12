La discusión se dio este martes en la W Radio debido a que la propuesta que hace la senadora María Fernanda Cabal fue duramente criticada por 12 parlamentarios europeos, que hicieron llegar una carta al Congreso en la que se muestran preocupados por esta iniciativa que busca modificar la ley.

Para debatir sobre el tema, la emisora también consultó la opinión de la diputada española Ana Miranda, una de las que firma la carta, que dijo que sus 11 colegas también tienen reparos a este proyecto.

“Por eso criticamos estos proyectos, y nos parece que lo que se debe hacer es proteger a todas las víctimas del conflicto, y evitar que se les otorgue beneficios a inversionistas extranjeros y a proyectos agroindustriales en sectores extractivos, porque sería muy contrario a los acuerdos de paz y negaría el legítimo derecho de las víctimas”, argumentó Miranda.

Pero la senadora Cabal refutó en la emisora esta postura y aseguró que “el problema de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras es que no previó que a quienes se les está reclamando es en su mayoría un campesino víctima también de desplazamiento de esa o de otra región. Y lo que no me pueden argumentar ninguno de estos progresistas, con su banderita de derechos humanos, es que hay víctimas que tengan más derecho que otras víctimas”.

Fue ahí cuando el periodista Yamit Palacio intervino en la discusión para decir que sobre este tema al que hace referencia la congresista “ha habido una pequeña cantidad de casos, aunque la senadora podrá decir que son muchos”.

Esa afirmación causó malestar en la senadora, que se fue con toda contra el periodista:

“¿Pequeña? No sea ignorante, por favor, Yamit. No irrespete la violación de derechos […] no haga afirmaciones imprecisas porque no se lo voy a permitir. Qué tal”, dijo.

Estas palabras prácticamente cerraron el debate, aunque la senadora Cabal lanzó otra pulla contra Palacio: “Reformar la ley de restitución no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. Y quiero, para los ignorantes, que entiendan que a quien están quitándole la tierra no es a un terrateniente (o a un) latifundista. No ha habido el primer paramilitar al que hayan sacado de una tierra, están sacando campesinos desde media hectárea”.

Si bien el periodista no continuó con la discusión en ese momento sí lo hizo este miércoles, y volvió a reproducir en La W las palabras de Cabal para poder responder.

Palacio entrevistó a Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras, y le preguntó si acaso la ley tenía tantas falencias como para tener que modificarla. “Ese tema ya está resuelto en el proceso restitutivo, y es la noción de segundo ocupante. Y eso lo resolvieron los jueces de la Corte Constitucional hace varios años”.

“Vamos a superar la ignorancia un poquitico, profesor. Entonces, en este caso el porcentaje del total de restituciones que tienen este tipo de problemas, ¿es cuál?”, preguntó Palacio.

“No, eso es el 3.7 por ciento. Y, Yamit, una cosa, son familias que están siendo atendidas, y ahí no hay vulneración de derechos”, apuntó Sabogal.

Palacio continuó preguntando por cada una de las afirmaciones que había hecho la senadora, y Sabogal terminó por contradecir todos los argumentos que expuso Cabal.

Estos son los audios del debate en W Radio y de la respuesta que dio Palacio:

De todas formas la senadora no estuvo de acuerdo con lo que dijo Sabogal, y en redes sociales lo calificó como “mentiroso” y se quejó de que la W Radio no la hubiera contactado para seguir el debate.

En mi tierra se dice de otra manera pero la manera adecuada es: 'hay insultos que, dependiendo de quien los profiera, enaltecen a quien los recibe". — Yamit Palacio (@YamitPalaVilla) December 18, 2018

.@WRadioColombia Al mitómano Sabogal le hice dos debates donde le demostré cómo había falsos reclamantes que venían del eln, epl, farc y paras y cómo la gente pobre era sacada a la fuerza por la policía antimotines de predios comprados de buena fe hacia 27 años. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 19, 2018