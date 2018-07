En el documento, que publicó Caracol Radio, Condia Pérez asegura que él estaba en el apartamento cuando su esposa llegó en aparente estado de alicoramiento, y que ahí se dio la discusión.

“Anoche, 13 de julio, yo llegué a las 10 de la noche al apartamento y me dirigí a mi habitación, ya que no había nadie. Esperanza llegó en estado de alicoramiento con el niño. El niño me vio y salió corriendo a buscarme. Yo lo alcé, y le dije (a ella) qué donde estaba, que con quién había dejado el niño […] en ese momento se lanzó con furia a arrancarme al niño de mis brazos, y se me lanzó a la cara, me aruñó el rostro y también me laceró los brazos, y me lanzó una patada a la ingle con mucha fuerza y de la misma fuerza se lanzó de para atrás…”, aseguró el mandatario en la denuncia.

Condia Pérez dijo que no es la primera vez que su mujer llega tomada a la casa y que las peleas cada vez son más frecuentes, incluso delante de sus dos hijos (una mujer de 16 años y un niño, de 2).

Pero Esperanza Pérez se defendió de estas acusaciones y dijo, en entrevista con la emisora, que los hechos ocurrieron luego de la cabalgata que abrió las ferias en Sogamoso.

“Él me denuncia dándose como la víctima, porque las cosas no son así”, dijo la mujer, que aseguró que ella simplemente se defendió porque su esposo también la estaba golpeando, y que en su reacción “tal vez por eso son los rasguños”.

“Ese día estábamos en el son de la cabalgata y nos reunimos en la casa de una amiga. Y sí. Pues igual yo no puedo decir que no me haya tomado una, dos o tres cervezas. Pero tampoco era que estuviera ebria. Que no me pudiera tener”, explicó la mujer en la emisora.

Pérez dijo que aunque las agresiones verbales y físicas vienen de años atrás, ella no se había atrevido a denunciar la situación para no perjudicarlo, y porque “quería mantener todo esto en bajo perfil. Pero ya viendo que él denunció estaba averiguando hasta dónde lo podía perjudicar. Los abogados me decían que podía tener hasta cárcel”.

A la vez, la mujer le recriminó que mientras en los discursos como alcalde “habla de la familia y de la violencia hacia la mujer”, en su hogar se comporta agresivamente con ella.

“El poder lo encegueció, con cantidad de mujeres. Yo le decía que se fuera con sus amigas y que nos dejara la vida tranquila”, concluyó la mujer, que cree que la relación entró en una crisis irremediable.

El medio local Boyacá Noticias también difundió el caso, y en sus redes sociales compartió una imagen de cómo quedó el rostro del mandatario.