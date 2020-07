green

Suárez dijo a través de su Twitter que la ‘cuarentena por la vida’, como se llamó el aislamiento estricto durante el fin de semana, no se iba a alargar.

No obstante, Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que en su ciudad y el área metropolitana sí iba a regir, y para eso se tomó de “la mano del Gobierno Nacional”, que está por encima de la Gobernación.

El gobernador encargado del territorio antioqueño dijo que no iba a expedir “decreto de cuarentena por la vida para ninguna zona del departamento”, para este 24, 25 y 26 de julio, buscando un “equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia”.

Pero el burgomaestre comunicó en su Twitter que el decreto sí iba.

“Ante la negativa de Gobernación de Antioquia para emitir decreto de cuarentena para este viernes, sábado y domingo, alcaldes de Medellín, Bello, Envigado, Itagüi, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana y Barbosa emitiremos el decreto de la mano del Gobierno Nacional”, escribió Quintero.

Además, el alcalde de Medellín quedó molesto porque Suárez no lo llamó a comunicarle su decisión, sino que se enteró por la red social, de acuerdo con Noticias Caracol.

“Eso no se comunica a través de Twitter, eso implica una llamada al alcalde de la capital para informarle la decisión que se va a tomar. Ahora voy a llamarlo, porque yo sé que el gobernador de Antioquia no hubiera hecho eso, el encargado lo hará, pero un gobernador no hace eso en medio de una pandemia donde tenemos tantas vidas en riesgo“, reprochó el Quintero, según el noticiero, recordando que Aníbal Gaviria fue el que ganó en las urnas el cargo de gobernador, pero se encuentra suspendido por un caso de supuesta corrupción.

Posteriormente, el alcalde trinó que se comunicó con Suárez para “continuar con trabajo conjunto que ha dado tan buenos resultados” y que acordaron que cada municipio tomará sus decisiones para afrontar el coronavirus.