En las últimas horas se conoció un nuevo hecho de intolerancia, que tiene consternados a cientos de caleños.

De acuerdo con un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se ve a dos hombres que, al parecer, estaban teniendo una discusión luego de que presentara un accidente de tránsito.

“Me dañaste el carro y te quéres volar”, se le escucha decir a un joven. Posteriormente, uno de ellos se sube a su vehículo para irse del lugar, pero tuvo que bajarse nuevamente, luego de que el joven se subiera al capó para evitar que se fuera.

En ese momento, el hombre le pidió que se bajara, pero este lo pateó fuertemente en la cara. Luego, se subió sobre la víctima que estaba tendida en el suelo y lo golpeó con puños repetidamente.

Segundos después, el agresor se montó en su vehículo de color blanco y huyó del lugar.

Este lamentable hecho ocurrió en la Carrera 109 con Calle 60, en el sector de Bochalema.

Finalmente, se conoció que la persona lesionada tuvo que ser trasladada hasta un centro médico para ser atendido luego de las graves heridas que le dejó esta agresión.

Además, las autoridades aseguraron que el agresor ya estaba plenamente identificado.

Este es el video:

Peleas entre ciudadanos, agresiones a guardas, buses del MÍO atacados a piedras son casos que diariamente se registran en Cali, pero, ¿Qué está pasando en la ciudad?

¿Por qué cada día los ciudadanos se toleran menos entre ellos? Según la policía, entre enero y septiembre de 2023, en Cali 155 personas perdieron la vida asociados a casos de intolerancia.

En redes sociales se conocen a diario casos duros de intolerancia en la ciudad; las peleas y agresión entre ciudadanos están a la orden del día. Según la Policía Metropolitana de Cali, entre enero y septiembre de 2023, se han atendido más de 27.000 casos en donde la intolerancia fue protagonista; dejando, además, un saldo trágico que se pudo evitar con el diálogo.

Y es que, en las calles, el ciudadano de a pie, siente que algo está pasando, la sensación de irrespeto a la autoridad y tolerancia con el otro cada vez es menor. Incluso con detalles pequeños como hacer un reclamo por un papel tirado en el andén.

“Yo considero que Cali no ha sido intolerante. ¿Por qué? Porque tenemos varios problemas que los ciudadanos, las personas como seres humanos podemos solucionar. Como el caso de las basuras, por ejemplo, la gente tira las basuras a la calle, el vecino le dice, ‘mira, no la tires allí porque ahí está el recipiente’, pero inmediatamente se van quitando la camisa para pelear. Entonces yo creo que más intolerancia con esos casos no puede haber en una ciudad. Tenemos que combatirla, entendiendo y aceptando que fallamos y que podemos mejorar las cosas”.