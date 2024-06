Varias mujeres en Santa Marta denunciaron ante las autoridades que un pastor de la iglesia cristiana Gente de una Nueva Generación (GNG), habría abusado de ellas.

Esto lo dieron a conocer a través de grabaciones de celular, donde evidenciaron que el pastor Luis Fernando Ramón Ramírez las habría intimidado para accederlas carnalmente.

Ante esta situación, desde la Secretaría de Mujeres indicaron que se inició un acompañamiento a las víctimas de estos casos.

El medio Entérate en Línea publicó algunos audios donde se escucha al pastor renegando de la ciudad, y afirmando que está aburrido en Santa Marta. Agregó también que no tiene el don de la continencia.

“El apóstol Pablo decía que tenía don de continencia, pero créame que yo no tengo para nada ese don. Yo necesito expresarme y hacer el amor. Estoy aburrido en Santa Marta, no me gusta, tampoco me gusta la gente ni los mototaxistas”, se escucha.