“Mire, Gerly Hassam. Yo le he aguantado a usted muchas cosas, huevón, pero usted no me debe ofender de esa manera”, comienza el video.

Después comienza a imitar algunos de los fuertes señalamientos e improperios que surgieron durante la entrevista que le estaba haciendo la presentadora a su colega en el programa de Semana por Internet.

“Pedazo de badulaque, huevón. No sé qué significa, pero usted es un badulaque”: ‘Juanpis González’

“Archibaldo”, “tarzán”, “cosa peluda” e “hipócrita” fueron otros de los términos que imitó, con un fondo que no decía Semana sino ‘Semama’. “Un tarzán y un farsán de esa manera no me puede hablar a mí en ese tono”, decia el humorista.

Esta es la versión del humorista: