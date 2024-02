Gustavo Petro se levantó en la mañana de este jueves primero de febrero con la buena noticia para su Gobierno que fue nominado al Premio Nobel de Paz por parte de Rasmus Hansson, diputado ecologista noruego, según reveló el medio internacional dw.

“Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia”, declaró Hansson, quien justificó la postulación un día después de que se cerrara el plazo para proponer candidatos.

Los Nobel se entregan cada año el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, en una doble ceremonia. El expresidente Juan Manuel Santos ha sido el único presidente que ha recibido esta distinción en 2016.

Al respecto, en Blu Radio se habló de lo que significa esta nominación y los panelistas del programa Mañanas Blu desde Néstor Morales, pasando por Álvaro Forero y María Consuelo Araújo.

“El presidente está feliz con la nominación, pero tendrán que hacerle el examen de cuáles son los avances de paz en Colombia, que yo no los veo, no en este momento”, dijo Néstor Morales.

Álvaro Forero, por su parte, le bajó caña a la postulación y fue pesimista con que le vayan a dar el galardón al presidente: “Hoy en día una nominación al nobel no se le niega a nadie, se volvió algo muy generoso. Petro tiene una iniciativa de paz en un país que es muy relevante en ese tema, lo que pasa es que solo se queda en iniciativa. En este momento no se lo merece y no creo que se lo vayan a dar”.

Finalmente, María Consuelo Araujo también pidió que hayan resultados en materia de paz, con el fin de que haya una justificación de que Petro merece el premio: “Si la nominación le da entusiamos para cambiar cifras de los 18 meses, yo sería muy feliz. En 2023 tuvimos 100 masacres, en lo que va del año hay 5, el secuestro creció en un 90 %, entonces si eso cambia la actitud del presidente, pero por ahora parece un chiste esa nominación”.

