Continúan conociéndose más reacciones a la penosa pérdida de la sede de Colombia para llevar a cabo los Juegos Panamericanos 2027. Una de las señaladas es la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, quien debía ser una de las primeras en adjudicar el presupuesto para el desarrollo de estas justas en el país.

Ahora, Urrutia está en el ojo del huracán por un trino que escribió el 28 de julio de 2022, cuando recién comenzaba su gestión en el Ministerio del Deporte. La exdeportista ahora salió a decir en Blu Radio que nunca escribió el trino y, como si fuera poco, aseguró que la hackearon, pese a que ya pasó año y medio de aquella publicación.

En el tuit de Urrutia ella daba a entender que no apoyaba el evento porque no se iba a dar en la administración de Gustavo Petro, la cual termina en 2026.

“Presidente, Gustavo Petro. El gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha, sin embargo considero que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia”, dice el trino escrito en 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración.

Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión 2/3 — María Isabel Urrutia Ocoró (@UrrutiaOcoro) July 28, 2022

Ahora, la misma Urrutia sorpresivamente se echó para atrás sobre lo que ella escribió: “Jamás dije esa parte, de hecho hicimos visitas en los escenarios deportivos. Ese trino no es mío, jamás lo escribí, se lo juro que no lo escribí yo. Puede ser que hayan hackeado, se lo digo que no lo hice. Voy a mirar mi cuenta de X bien, siempre hicimos todo para meterlos en el plan de desarrollo”.

Al respecto, Néstor Morales se mostró asombrado por la desfachatez de la exministra Urrutia y la cuestionó por su actitud y su posición tan cambiante, que terminaron costándole al país un papelón internacional al perder la sede de Juegos Panamericanos.

“No me eche el cuento de que la hackearon meses después de que usted lo escribió. Qué pena con el país, usted escribió una cosa de que no apoyaba los Panamericanos porque no se hacían en este Gobierno y ahora sale con hackers. Es impresentable el argumento año y medio después de que escribió el trino. ¿Los Juegos Panamericanos se cayeron porque usted no tuvo interés? Usted una campeona olímpica fue la que hundió los Juegos Panamericanos”, dijo Morales.

