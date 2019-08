green

“Me darán mucho palo por eso”, reconoció Valencia este jueves en diálogo con RCN Radio, y señaló a Samper Ospina de “destruir a los que no piensan como él, llegando a los niveles más bajos, como por ejemplo atacar, el nombre de un bebé”.

La congresista se refiere a un episodio en el que el periodista habló del nombre de su hija, Amapola, en una columna en Semana, con el tono burlón que lo caracteriza.

“La doctora Paloma tuvo una hija y le puso Amapola, cosa que casi le critica el doctor Londoño, que es tan duro con todo lo que tenga que ver con drogas”

“A Jorge y a mí sí nos pareció raro que la doctora le pusiera Amapola a la hija, con todo lo que ha sucedido con el cartel terrorista FAR. Pero bueno, de grande será heroína, como la mamá”, escribía en otro segmento del texto.

La senadora agregó este jueves que, “con los niños de nadie se debería meter”, y aseguró que lo que hizo el opinador esa vez “violenta los derechos de los niños e irrespeta los límites que uno debe tener”.

Samper rechazó las palabras de la parlamentaria exigiéndole que rectifique, acusándola de poner en peligro su integridad:

Su infame y calumnioso señalamiento no solo desconoce pronunciamientos de la Corte sino que pone en peligro mi integridad. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) August 9, 2019

Además, recordó los pronunciamientos de la justicia que lo favorecieron cuando el que le dijo “violador de niños” fue el senador Álvaro Uribe, por su columna de 2017.

El expresidente también le dijo “maltratador de niñitas recién nacidas” y desató la controversia que llegó a los estrados judiciales, donde terminó obligado a retractarse.

Tal como en esa oportunidad, la discusión podría volver a escalar si Valencia no rectifica, pues Uribe siempre alegó que nunca le dio la connotación sexual a la expresión “violador”, pero la justicia no le dio la razón, y esto no tendría por qué cambiar ahora.

Usuarios de redes sociales se volcaron a apoyarlo con el hashtag #EstoyConDanny.