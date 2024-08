Para nadie es un secreto que la compra de vivienda en Bogotá no es sencilla, no solo porque hay mucha oferta, pero los precios no es que sean bajos. De hecho, Bogotá es considerada la ciudad más cara de Colombia, por lo que encontrar un apartamento no es tarea fácil.

Existen varias aplicaciones que les permiten a los usuarios buscar opciones, ya sea por precio, ubicación o características del inmueble, y a pesar de que son buenas maneras de buscar el sitio perfecto, no son las únicas aplicaciones ni tampoco donde se pueden encontrar las mejores gangas.

Mejores aplicaciones para encontrar buenos apartamentos en venta o arriendo

Hay que volver a lo básico y uno de los mejores sitios de Internet para encontrar buenos remates o apartamentos a buen precio es el ‘market place’ de Facebook.

Aunque suene gracioso, la mayoría de personas utiliza la aplicación azul desde hace muchos años, por lo que el ‘market place’ les ha permitido poner diferentes cosas en venta, sin la necesidad de pagarle a una inmobiliaria para que ellos se encarguen de la venta o el proceso de arriendo.

Esto les permite a los compradores encontrar precios más bajos, además de una venta directa, sin necesidad de inflar el valor para sacar el porcentaje de pago para alguna inmobiliaria.

Allí también podrá encontrar gangas, pues algunas personas venden los inmuebles por temas de viajes.

Además del ‘market place’, otra buena manera de encontrar apartamento es con la ayuda de redes sociales. Ahora tanto TikTok como Instagram son plataformas en donde la gente puede publicar su venta. Existen perfiles específicos que suben este tipo de contenido, por lo que allí también podrá encontrar variedad de inmuebles y de diferentes precios y características.

Una vez usted empiece a consumir este tipo de contenido en redes sociales, empezará a salirle publicidad de temas relacionados, así que a través de las publicidades emergentes en estas plataformas también podrá encontrar hasta diferentes promociones que de vez en cuando algunas inmobiliarias lanzan.

