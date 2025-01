Paola Andrea Rendón, residente estadounidense, denuncia que sus nietos fueron presuntamente traídos de forma ilegal por parte, al parecer, de su padre, a la ciudad de Cali.

(Lea también: Reconocido exfutbolista del Cúcuta Deportivo fue secuestrado por un grupo armado)

El padre al parecer, se trajo a los niños a Colombia, sin el permiso de la madre. Mintió a la misma, diciendo que los llevaría a pasear a Houston, cuando en realidad los trajo a Cali, pasando exitosamente todos los controles migratorios.

“El hombre no sé cómo, violó los protocolos de seguridad en el aeropuerto, no sé si en el aeropuerto no solicitan, lo cual me parece nefasto, por qué como es posible, que saque a dos niños y no le digan venga ¿y dónde está la mamá, dónde está el permiso?”