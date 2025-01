El secuestro del exalcalde de San Cayetano, Antonio Marín, ocurrido el pasado 27 de diciembre en el corregimiento Carmen de Tonchalá, Cúcuta, ha captado la atención de las autoridades.

(Vea también: Disidencias de las Farc secuestraron y robaron a diputada del Pacto Histórico en el Valle)

Sin embargo, dos personas que estaban con él también fueron privadas de su libertad, y sus casos no han sido reportados oficialmente, según afirmaron sus familias en palabras recogidas por La W.

Las familias de Édgar Zambrano, exjugador del Cúcuta Deportivo en la década de 1980 y dueño de una escuela de fútbol, y Alonso Quintero, comerciante, han iniciado campañas en redes sociales exigiendo la liberación de sus seres queridos.

Según Leonor Gómez, esposa de Zambrano, el exfutbolista estaba haciendo mediciones de un terreno junto al exalcalde cuando fueron interceptados por hombres armados, pues él es topógrafo e ingeniero de profesión.

“Nosotros quedamos en shock, porque solo se menciona el secuestro del exalcalde, y en este momento no tenemos ninguna información, no sabemos el grupo que los tiene, en qué condiciones, no nos dan noticia para nada, queremos que la gente sepa que hay otras personas secuestradas, que no solamente es el alcalde”, dijo Gómez.