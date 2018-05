La imagen de Hugo Chávez en campaña sigue muy fresca en la memoria de los venezolanos y su política de control estatal sobre la producción industrial, de la que han acusado a Gustavo Petro, incluido el supuesto plan de expropiación de la propiedad privada, ha hecho que muchos de ellos apoyen las corrientes de derecha en Colombia.

Algunos de estos venezolanos dijeron a la revista Semana que no ven con buenos ojos que Gustavo Petro llegue a ser, eventualmente, el nuevo presidente de los colombianos porque, dicen, eso solo traería “miseria y desgracia”.

A continuación, algunos de los apartes testimoniales que los venezolanos entregaron a la revista Semana sobre la posible llegada de la izquierda a la Casa de Nariño:

Carlos, 47 años

“Elegir a alguien de la izquierda sería un error por parte de nuestros hermanos colombianos (…). Es no fijarse en lo que está pasando en Venezuela. El izquierdismo y el comunismo no conducen a nada bueno, ya lo hemos visto en otras dictaduras”.

“La mayoría de venezolanos sentimos un profundo rechazo hacia la izquierda en Colombia por el pasado de Gustavo Petro con Hugo Chávez. Es más, solo falta escuchar su discurso para traerlo de vuelta”.

Onofre, periodista

“Si yo pudiera votar no lo haría por el candidato de la izquierda, aunque no me genere desconfianza. Preferiría prevenir que lamentar. Nuestra tendencia va más hacia la derecha”.

“Colombia debería pensar bien las cosas con todo lo que ha sufrido. El llamado es a que no cometan el error de llevar el país a la involución, como nosotros, y no dejen entrar a la izquierda”.

Emir Arzola, ingeniero

“No pueden dejar en manos de un grupito esta importante decisión. Deben verse en el espejito de Venezuela, en donde los pocos que votaron generaron esta crisis”.

Emily González, de 27 años

““En lo personal me da mucho miedo el tema de la izquierda, ya que su candidato en los discursos ha plasmado el reflejo de lo que nosotros ya vivimos. No hay que creer en el populismo…”.

Alida Romagoza

“Tienen que olvidarse (los colombianos) radicalmente de todo lo que tiene que ver con la izquierda, la cual ha desbancado y llevó a la quiebra a nuestro territorio”.

Lilian Moya

“Nada que ver con el comunismo ni la izquierda, eso solo trae miseria y desgracia. Mírenos a nosotros, 20 años en la miseria total. El socialismo y la izquierda no suman, sino restan. Si sube al poder a Colombia me voy de una, sin pensarlo dos veces”.