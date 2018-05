A pesar de que Sergio Fajardo quedó en tercer lugar en estas elecciones, quedó con un caudal electoral que podría ser decisivo en segunda vuelta. De hecho, varios analistas han destacado sus resultados en Bogotá, la única plaza en la que rompió la hegemonía entre Duque y Petro quedándose con el primer lugar en las votaciones.

El apoyo que recibieron Fajardo y la ‘Coalición Colombia’ ha hecho que varios propongan su nombre como un candidato viable para ser alcalde de Bogotá o que no desista en su aspiración presidencial y se presente a las elecciones de 2022. “El nuevo gran elector de Bogotá se llama Sergio Fajardo”, señaló Darío Arizmendi en Caracol Radio.

Pero más allá de su valor electoral, Fajardo ya había anticipado que esta sería su última elección y, cuando daba por hecho que sería presidente, dijo que apenas terminara su presidencia quería dedicarse a la academia.

“Y esta vez ya he dicho algo que en la política no dice nadie: que es la última campaña que hago en mi vida. Apenas termine la presidencia lo que quiero ser es rector de una universidad”, dijo a ‘The New York Times’.

Pero Fajardo tendrá pocas instituciones que se ajusten a su perfil; está sobredimensionado para la mayoría de universidades colombianas.

“Fajardo ocupó varios cargos en instituciones científicas, como el Consejo Nacional de Ciencias Básicas y la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados. Fue profesor en la Universidad de Andes, director de investigación y director del Departamento de Matemáticas, así como en la Universidad Nacional. Ha sido profesor visitante de instituciones como la Universidad de Berkeley, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Colorado, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Oslo y la Universidad Central de Venezuela”, dice su perfil oficial.

¿Será que le ofrecen la rectoría de la Sergio Arboleda o tiene un perfil más alto?

Germán Vargas Lleras no ha dicho a qué se dedicará, pero es obvio que no se marginará de la actividad política.

“Esta pregunta me hace acordar de Luis Carlos Galán, y de su última campaña. Yo me formé al lado de Luis Carlos Galán en los años 80. Para ese entonces el eslogan de su campaña era: ‘ahora o nunca’. Yo creo que estoy en la misma situación. Esta será la última vez que adelante una campaña a la presidencia”, dijo Vargas Lleras (minuto 4:09).

Vargas Lleras dijo en Blu Radio que, por lo pronto, se dedicará a descansar. Pero Vargas Lleras es muy joven como para que no tenga ya puestos los ojos en las elecciones de 2022. La política es dinámica.

Increíblemente, Humberto de la Calle, quien pareciera que por su edad, cerca de 72 años, ya está llamado al retiro, es quien tiene su futuro más claro.

Su esposa dijo en una entrevista radial que, ante lo que decían las encuestas (que ponen a Duque en la Presidencia), seguramente Humberto de la Calle no solo se dedicará a defender los acuerdos de paz con las Farc, sino la Constitución del 91, de la cual fue coautor, y cuyos derechos individuales, pueden estar en riesgo.

De la Calle también tiene todavía energía para ejercer el derecho y la docencia, actividades en las cuales tiene un largo recorrido.