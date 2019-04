Esa afirmación llegó luego de la explicación de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el programa Hora 20 de Caracol Radio, donde señaló que el Jefe de Estado decidió cancelar la reunión por los aparentes riesgos de seguridad que suponía hacer ese encuentro en un lugar abierto en Caldono y no en un sitio cerrado como lo exigía Duque.

“Los señalamientos que hizo la Fiscalía General que había armas de largo alcance en los alrededores.[…] En medio de las conversaciones hace dos semanas hubo atentados contra la vía, terminó muerto un policía que no se sabe de dónde le dispararon; terminó muerto un indígena, al parecer, con armas que no se sabe de dónde sacaron. Entonces sí hay un riesgo muy grande para el Jefe de Estado pero también para la población que estaba allí agrupada”.

Por eso, en la emisora analizaron lo que suponía esa situación en la que no hubo condiciones para un diálogo. Borda hizo su intervención en la que se quejó que las amenazas de nuevas situaciones de violencia tomaran el protagonismo en lo que debía ser una reunión para buscar soluciones:

“Lamento muchísimo que hayamos retrocedido a esa época en las que no se puede hacer política en plaza pública. Yo tenía la idea que eso era una cuestión superada, que en las peores épocas de inseguridad y de violencia en este país se habían superado y que ya por lo menos estábamos en condiciones de que los políticos y los líderes pudiesen salir a una plaza pública”.

Pero, además, la analista política también dijo que era lamentable que “la sensación de amenaza provenga nada más y nada menos que de las comunidades indígenas”.

Borda señaló que no era posible un país en el que el presidente no pudiera salir a hablar con sus comunidades indígenas en una plaza sin ningún problema, pero que la buena noticia era que al menos no había ruptura de los diálogos y que había nuevas posibilidades.

Entre tanto, según CM&, el presidente Iván Duque volverá a viajar el fin de semana al Cauca. El Gobierno reiteró que no permitirá nuevos bloqueos a la vía Panamericana, mientras los indígenas aseguraron que tienen programadas nuevas movilizaciones en los próximos días.

Por último, Borda dijo que esperaba que al final no se presentara el mismo escenario de casi todos los gobiernos y que no se terminan cumpliendo los acuerdos y que los indígenas reclamaran que no les estaba poniendo cuidad, aunque aclaró que no creía que fuera “una cuestión de mala voluntad sino de capacidad estatal”.