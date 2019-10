El profesional de la odontología evitó referirse a este tema en específico, pues el reportero del informativo le preguntó si acaso ese efusivo abrazo que se dio con su paciente obedece a una cercanía entre ambos.

Esto, explicó, porque en el video que revelaron las autoridades se aprecia que luego de ese gesto la excongresista Merlano huye por una de las ventanas del consultorio, en donde Cely Barajas la estaba atendiendo para un diseño de sonrisa.

Aunque el odontólogo no quiso abrir la boca para responder a esta pregunta, que también ha sido formulada públicamente por las autoridades, lo que sí dijo fue que no tiene nada que ver con el plan de fuga que tramó la condenada exsenadora.

“Desde hace dos días le solicité a la Fiscalía, por intermedio de mis abogados, presentarme para que escuchara mi declaración porque soy totalmente inocente. Yo no soy responsable absolutamente de nada”, aseguró Cely en el micrófono de Noticias Caracol.

Los que hablaron de este comprometido abrazo con Merlano fueron los abogados que representan al odontólogo, que aseguran que simplemente se trató de un gesto afectivo de parte de la paciente.

“Ella no solamente es efusiva con el doctor Javier Cely, sino con todas las personas en el consultorio”, comentó el abogado Sergio Ramírez en el noticiero, y destacó que por un abrazo no se puede inferir que alguien sea cómplice de un delito.

El otro abogado, William Soto, argumentó en el noticiero que luego de revisar esta grabación se percataron de que la mujer “siempre espera que nuestro cliente esté de espalda para actuar”.

No obstante, la fiscal delegada para la seguridad ciudadana, Claudia Carrasquilla, se refirió este jueves en Noticias RCN a una posible cercanía entre el odontólogo y su paciente: “El sentido común es que si yo me abrazo con una persona es porque realmente tengo algún tipo de cercanía con ella; yo no abrazo a un extraño”, dijo.