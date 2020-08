La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tenido varias reuniones con diferentes gremios y sectores económicos de la ciudad en las que le reprochan que cada dos semanas cambien las reglas de juego y eso les impide organizarse, afirmó la emisora, en su espacio ‘Voz Populi’.

Ante ese pedido, la mandataria habría decidido mantener las mismas condiciones entre septiembre y diciembre de 2020. La idea es que ni los ciudadanos ni los empresarios se vean sorprendidos y confundidos con nuevas medidas, esto les permitirá planear mejor sus actividades y adaptarse con mayor facilidad a una ‘nueva normalidad’.

Se espera que ese sea uno de los cambios que anuncie López en la rueda de prensa que citó para este jueves en la noche. Allí oficializaría estos cambios, que anticipó el medio.

Pero, ¿cuáles son esos cambios? Blu Radio dice que en lo que queda del mes de agosto, otras localidades de Bogotá entrarán en cuarentena estricta y a partir de septiembre toda la ciudad funcionará por turnos para que a lo largo de esos 4 meses siempre haya 3 millones de personas en sus casas, mientras los otros 4 millones reactivan la economía.

Para ejemplificar eso, los periodistas de la cadena radial indicaron que los sectores comerciales se activarán por días; es decir, algunos restaurantes pueden abrir sus locales martes y jueves, los centros comerciales quedarían habilitados tres días a la semana y hasta se contempla que el aeropuerto El Dorado preste servicio un día de por medio. La información aún no es oficial.

“Creíamos que se podía hacer vida social solo con usar tapabocas y lavándose las manos, pero eso no ha sido así. La vida económica es la que realmente impulsa una epidemia de estas; entonces, hay que quitarle gente para que no pueda crecer tanto. Eso es con equidad, porque hay unos sectores que no pueden seguir cerrados hasta diciembre mientras otros están tan tranquilos abiertos, y lo otro es que no podemos seguir con cambios y reglas cada 15 días porque sobre todo los empresarios se van a enloquecer sin poder planear”, detalló el analista Álvaro Forero.