La noche de este sábado primero de junio, el matrimonio de dos jóvenes terminó en tragedia luego de que colapsara el salón de eventos de una casa campo ubicada a las afueras de Valledupar.

En medio del luto, la joven Ebed Shaday Calderón, la novia, mostró su dolor en redes sociales por la muerte de Naileth Guerra, su amiga y dama de honor.

“Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto, Dios mío te rogué tantooo, Dios mío. Gracias por ser un ángel a mi vida, por amarme tanto manita; me duele el alma. Teníamos tantos sueños. Me duele, me duele mucho, solo le pido a Dios que traiga un consuelo inmenso a todos lo que te amamos. Dios mío, no entiendo padre por qué. Dios mío ayúdanos”, publicó en sus redes.