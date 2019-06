El general Navarro aseguró, en La FM, que él no recibió ninguna queja de que algún miembro del Ejército esté siendo intimidado por dar información a medios como The New York Times (que reveló una directriz que abriría la puerta a los ‘falsos positivos’) y que el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, aclaró en Semana que no se dio ninguna orden de hacer contrainteligencia a los militares.

En ese sentido, el comandante de las Fuerzas Militares dijo que, si bien se iniciará una ruta de investigación para esclarecer los casos que denuncia la revista, en ese proceso no estará involucrado el general Martínez.

“Estamos buscando, con ayuda de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, un canal de comunicación, con toda la absoluta reserva, para adelantar las investigaciones y las medidas de protección. […] Se van a iniciar investigaciones para esclarecer qué fueron los procedimientos que se desarrollaron y que han sido denunciados, pero por favor que quede claro que no voy a iniciar ninguna investigación contra el comandante del Ejército”, manifestó Navarro.

Así mismo, el uniformado aseguró en la entrevista que tampoco el general Eduardo Quiroz, al que Semana señala como el que ordenó el uso de polígrafo para detectar mentiras y verdades, será apartado de su cargo, pues, “hasta el momento, no se le ha demostrado que haya cometido alguna irregularidad”.

Finalmente, el general Navarro dijo que están buscando una protección especial para los testigos militares que han dado su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ‘falsos positivos’, y que han denunciado amenazas.