La decisión se dio a conocer este miércoles luego de una reunión que sostuvieron el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y promotores de la iniciativa.

El acuerdo es que no se gravarán con IVA los productos de la canasta familiar que hasta el momento están exentos, informó Noticias Caracol.

“No IVA a la canasta familiar. Ya existen unos inamovibles en donde no vamos a aceptar IVA a los insumos agropecuarios y al transporte de carga. Mañana vamos a revisar bienes y servicios que no forman parte de la canasta familiar, y lo que no se logre recaudar es responsabilidad del Gobierno de anunciar el próximo año un recorte presupuestal”, explicó en el noticiero el senador Richard Aguilar, ponente de la ley de financiamiento.

#Ampliación Se cayó ampliación del IVA para la canasta familiar: gobierno y ponentes de ley de financiamiento acordaron eliminar la polémica propuesta https://t.co/e8swgm85cx pic.twitter.com/QqpwJYvWWT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 22, 2018

El debate que se dará ahora, según dijo Aguilar citado por RCN Radio, es sobre “qué programas se van a aplazar o recortar” para cubrir el hueco fiscal, que según el gobierno del presidente Iván Duque es de 14 billones de pesos.

El senador Milton Rodríguez, que también estuvo en esa reunión, dijo que no habrá gravamen para la vivienda usada, y que por el momento se analiza la posibilidad de no afectar las pensiones con el recaudo, agrega la emisora.