Un menor de 12 años fue encontrado por las autoridades en la vía hacia Buenaventura, en el sector de El Saladito, luego de haber escapado de su hogar para evitar un castigo.

El niño, identificado como Kevin, emprendió un viaje en bicicleta desde Pradera, Valle del Cauca, con el propósito de llegar a la casa de unos familiares en Buenaventura. Sin embargo, su travesía fue interrumpida cuando fue hallado por uniformados de la Policía, quienes evitaron que siguiera expuesto a los peligros de la carretera.

Según informó Telepacífico Noticias, medio que dio a conocer el caso, el hecho ocurrió el pasado viernes. Al notar que Kevin no regresaba a casa tras su jornada escolar, sus familiares se alarmaron y comenzaron a buscarlo.

El niño confesó que sintió miedo al salir solo, pues sabía que podría ser víctima de algún incidente o sufrir algo en el camino.

“Sentí miedo de que me fueran a violar, de que me fueran a matar o de que me cogieran en la calle, me quitaran la bicicleta o me robaran. Eso sentí, miedo. En el momento en que ellos me agarraron, yo sentía miedo. Me dijeron: ‘Usted no puede viajar solo’. Luego llamaron a la patrulla y me dijeron que no me iban a dejar mover”, comentó el menor al medio citado.