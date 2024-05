Por: EL PILON SA

Después de 19 días de búsqueda desesperada sin respuestas, los familiares de Jhosuar David Mejía Gil se reunieron la tarde de este miércoles 29 de mayo para tomar acciones ante su angustia creciente. Consideran realizar una misa o una caminata para exigir justicia a las autoridades.

La situación se complicó aún más cuando una vidente chilena, llamada Alexandra, afirmó en TikTok que la madre del menor, Angélica María Gil, tiene al niño y busca obtener beneficios económicos.

“Le pido a la gente de Colombia que sea consciente de lo que voy a decir en este video. Yo puedo ver con claridad dónde está el niño que desapareció el 12 de mayo, tengo entendido que lo recogió una moto, no aparece y hay varias versiones. Este niño tiene una mujer familiar, la señora se lo llevó, no lo regresó y lo tiene al cuidado de una tercera persona. Veo que de alguna u otra manera van a tener beneficios económicos, la que lo tiene estaba inconforme por muchas cosas que tenían que ver con el niño, esta persona es consumidora. Hay mentiras de por medio de dónde está el niño, lo llevó a un lugar donde le ofrecieron dinero y cuidado y no lo quiere decir, lo quiere dar porque no tiene la capacidad de cuidarlo y está contrariada con su familia y la familia del padre del niño. El niño está vivo”, dice la “vidente”.

Tras la difusión de esta declaración en redes sociales, la familia de Jhosuar se encuentra aún más desesperada y no sabe qué hacer, ya que todas las búsquedas han sido infructuosas.

La Policía Metropolitana de Valledupar continúa las labores de búsqueda y brinda acompañamiento a la familia del menor de 4 años. En el municipio de La Paz, Cesar, se han realizado registros voluntarios y allanamientos.

“No tenemos nada. Se ha encontrado droga, armas blancas y personas con orden de captura. Ha servido para otras cosas, pero al niño no lo hemos encontrado pese a la difusión del pago de recompensa”, expresó el coronel de la Policía Metropolitana, Alex Durán. Recalcó que no han tenido información de que el niño se encuentre en Valledupar, por lo que siguen visitando el barrio donde vive la madre del menor.

Cabe mencionar que la Policía Nacional solo brinda apoyo en el caso, ya que es la Fiscalía General de la Nación quien lleva el proceso investigativo. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido órdenes de captura contra la madre del niño, el padre ni ninguna otra persona.

