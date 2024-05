Por: EL PILON SA

Luz Marina Blanco, de 58 años, la abuela de Jhosuar David Mejía Gil, el niño de 4 años quien ya completa 19 días desaparecido en Valledupar, sale a buscarlo recorriendo calle a calle las zonas del municipio con una fotografía en sus manos que exhibe a la ciudadanía al preguntarles si lo han visto para obtener una pista de su paradero.

Frente a este desespero, la adulta, quien presenta problemas de audición, se ha extraviado en varias ocasiones y sus parientes muchas veces consideran que el dolor la tiene “desubicada”.

“Se nos ha perdido varias veces, le decimos que nos avise si va a salir porque nos desesperamos buscándola también a ella. No come, no duerme, se levanta a las 3 a. m. y se sienta en la puerta de la calle a esperar al niño y dice que no le importa nada”, reveló Yamile Blanco, hermana de la abuela de Jhosuar y tía del niño, manifestando su intranquilidad frente al caso, debido a que precisamente la tarde del pasado 29 de mayo se extravió y después de varias horas de búsqueda la encontraron en el barrio La Nevada.

Igualmente, la tía del pequeño mostró su preocupación porque siguen sin obtener resultados de parte de las autoridades frente a la búsqueda del niño y avance del caso. “Nos dicen que están haciendo lo necesario, pero no dan resultados”, expresó Yamile, quien manifestó en los próximos días tienen previsto realizar un plantón en la Fiscalía General de la Nación porque solo dos comandantes están a cargo de la búsqueda del niño y tienen 120 casos más que están atendiendo y por eso no se presentan avances.

Es tanta la angustia de esta familia por saber dónde está Jhosuar que un “vidente” que vive en Valledupar les está pidiendo cien mil pesos para decirle exactamente dónde está el niño, ya que otra “vidente” de Chile les dijo que el menor estaba vivo y que lo tenía la madre escondido.

