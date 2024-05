“Desde la noche del sábado 18 de mayo no sabemos nada de Laura. La niña salió de la casa luego de que se formara una riña en la cuadra donde vive y desde entonces no tenemos noticia de su paradero. Ya instauramos la denuncia y la estamos buscando por medio de carteles que hemos repartido en las calles y publicado en redes sociales, pero nada, no sabemos nada de su paradero”, declaró, en entrevista con El Espectador, Jessica Correal, tía de la menor desaparecida.