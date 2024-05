Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tras dos días desaparecida, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca confirmó que Cecilia Santana de 58 años fue hallada sin vida en inmediaciones del afluente ‘río frío’ en la vereda Río Frio Occidental del municipio de Tabio, Cundinamarca.

(Le puede interesar: Joven desapareció luego de ser capturada por la Policía y su madre exige respuestas)

Su último rastro fue el domingo 19 de mayo sobre las 7:57 de la mañana cuando cámaras de seguridad grabaron el momento en que camina hacia el municipio y luego se pierde de la visualización de las cámaras.

En la denuncia interpuesta por su hija en la Fiscalía, detalló que tres vehículos particulares transitan por la misma vía donde ella iba y no fue sino hasta las 8:15 a.m., que un conductor de un bus intermunicipal pasa por la zona y manifiesta que no recogió a la mujer, ni se la topó en el camino.

En medio de la esperanza por encontrarla con vida, su hijo, Diego Martínez Santana, también confirmó la lamentable noticia y envío un sentido mensaje. “No hay palabras para describir el dolor que siento en este momento, Cecilia Santana te amo y donde estés te prometo que voy a hacer todo lo posible para hacer justicia y honrar tu nombre, eras la mujer más buena, amable, amorosa y solidaria que conocí”.

(Lea también: Mamá del niño de 4 años que está desaparecido dice que su expareja lo tiene escondido)

A esta hora, la comunidad de Tabio realiza una velatón en conmemoración de Cecilia Santana para honrar su memoria y pedir pronta justicia.

Lee También

Desde la administración municipal, en colaboración con la Gobernación de Cundinamarca, ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que ayude a aclarar este caso.

La investigación sobre las causas de su muerte siguen adelantándose por parte de las autoridades, como también determinar el móvil y los responsables de este hecho.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.