Angélica María Gil Blanco, madre del niño desaparecido Jhosuar David Mejía Gil, de 4 años, narró los eventos del 12 de mayo en Valledupar, cuando perdió el rastro de su hijo.

(Caso relacionado: Menor de 4 años se encuentra desaparecido desde el Día de la Madre en Valledupar)

De acuerdo con Angélica, se encontraba en Valledupar haciendo compras en compañía de su pareja y para aprovechar que estaba en el municipio -porque reside en La Paz- llegó hasta la esquina de la casa de sus padres, ubicada en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Al llegar se encontró con su hermana y le preguntó por su mamá, quien no se encontraba en ese momento en el lugar.

Al estar en el sitio, cuenta que su hijo la alcanzó a ver, corrió hacia ella y se montó en el vehículo diciéndole: “Mami, dame una vuelta”. Según Gil Blanco, en ese momento salió con él y llegó hasta el parque de la invasión.

“Cuando estábamos en el parque pasó un niño que nunca había visto y le di 200 pesos para que me hiciera el favor de comprarme en la tienda una gaseosa y una papa. Cuando el niño viene de hacer el mandado mi pareja me llama para decirme que me apure porque teníamos que entregar la moto que era prestada. En ese momento yo me monto en la moto y llegó hasta la esquina que está antes de la casa y nuevamente lo dejo. Ese fue mi error, dejarlo ahí”, expresó Gil Blanco.