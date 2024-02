La emotividad con que Emiily Sharid Alba Castro tocó la campana del servicio de oncología pediátrica del hospital Federico Lleras Acosta llenó de aplausos y esperanza de vida a quienes presenciaron el día que esta niña de siete años de edad venció el cáncer.

Fue un momento de lágrimas, pero de alegría, pues su madre Angie Nathalia Castro ofreció unas palabras a los asistentes que demostraron que con amor, ganas de vivir y la atención médica, su hija volverá a correr, a jugar, a estudiar.

La historia de Emily inició cuando ella apenas tenía cuatro añitos, ingresó al hospital Federico Lleras Acosta por un ganglio que se le había inflamado, y debido a esto tuvo que estar un mes hospitalizada, hasta que llegó la noticia que iba a cambiar la vida de su familia.

Ese día, según cuenta Angie Nathalia fue el peor en ese momento, los exámenes indicaron un tumor en la cabeza, la niña tenía cáncer.

Pero los problemas no pararían allí, pues ellas venían de un pueblo y esto llenó de más preocupación a la progenitora, no había dónde dormir, recibir alimentos y la palabra cáncer para Angie era sinónimo de muerte.

“Uno no se espera una noticia de estas, pero gracias a Dios y a los doctores del hospital, que estuvieron pendientes de ella con sus tratamientos, acá estamos; gracias a Dios pasó todo lo terrible como las quimioterapias intravenosas, eso fue duro para mi hija”, cuenta Angie Castro.

A tan corta edad y recibir ‘quimios’, la niña empezó a sufrir desvanecimientos, caída del cabello, pérdida del apetito, por lo que el temor crecía cada día en la familia Alba Castro.

Por supuesto, siempre hay almas caritativas dispuestas a ayudar, los doctores, cuenta Angie, siempre estuvieron atentos de la evolución de la niña, fundaciones que le ayudaban a ella con medicamentos que no cubría la EPS, incluso para la alimentación de ella mientras cuidaba a su hija.

“Uno encerrado se siente frustrado, no sabía como ayudar a mi hija, pero hubo mucha gente pendiente de nosotras. No puedo explicar lo que se siente cuando me dieron el diagnóstico, para mi fue que la niña se iba a morir, escuchaba la palabra cáncer y era muerte”, agregó.