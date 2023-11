En medio del plantón convocado este martes 14 de noviembre por el Centro Democrático frente a las instalaciones del Ministerio de Salud se vivió un hecho que hasta desató la reacción del presidente Gustavo Petro, quien mantiene pendiente a las tendencias de redes sociales y compartió un video de un excandidato de ese partido quemando un ‘añoviejo’ con la imagen de su cara.

El hombre que le prendió fuego a este muñeco es Mauricio Martínez, militante del Centro Democrático y excandidato a la Asamblea de Santander, quien en el video se ve que tira al ‘añoviejo’ al piso, lo pisa y le prende fuego. Además, la figura de tela también tenía envuelta una bandera del M-19, por lo que ha recibido múltiples críticas en redes sociales.

Al respecto, Martínez habló en Blu Radio y aseguró que no va a pedir disculpas por sus actos: “Yo soy el señor que quemé un muñeco, que tenía una cara de cualquier persona. Tal vez sí, tenía la cara del presidente Petro. No me voy a arrepentir por algo que es el sentir de la mayoría del pueblo colombiano”.

Miren como construyen el odio. No tenían nada de gente para su plantón. pero esto debe ser investigado por la justicia y respondido por la movilización popular pic.twitter.com/TZPfIw5NHZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2023

De igual manera, este mismo hombre fue visto en la discusión a la reforma a la salud, donde hubo un escándalo con congresistas que se oponían al proyecto. Incluso, Martínez tuvo que ser sacado del recinto por sus gestos que fueron considerados como incitantes a la violencia.

“Estábamos allí, fuimos con una pancarta que decía ‘Petro nos quiere matar con la reforma a la salud’ y otras cositas que no recuerdo. En uno de los videos es claro cuál es mi descontento, al presidente de la Cámara no le gustó y nos sacó”, explicó en la emisora.

Petro pidió una movilización popular para responder a los actos de este excandidato, quien aseguró en la cadena radial que el presidente lo puso en la palestra pública y en riesgo: “Sale a perseguirme y he vivido algo increíble por todo lo que he hecho. El problema es que parece que cuando hay alguien que está en contra de la izquierda queda en el ojo del huracán”.

Incluso, el mismo expresidente Álvaro Uribe también salió a reprochar los actos del militante del partido que él lidera; sin embargo, Martínez siguió defendiendo su conducta y se refirió a la posición del exmandatario: “Entiendo que no esté muy de acuerdo con lo que he hecho, pero afortunadamente acá todos pensamos diferente y tengo derecho a expresarme de la manera que yo crea más prudente”.

Esa declaración llevó a que Néstor Morales se peleara con Martínez y hasta tomó el micrófono para decir lo que él opinaba sobre lo que hizo en el plantón: “Usted de prudente no tiene nada, me da pena decírselo. La crisis de los argumentos, la tontería colectiva, es francamente irrespetuoso lo que usted ha hecho con la imagen de Petro”.

