En la emisión de este miércoles del programa ‘Mañanas Blu’, del que Morales es director, él aseguró que Semana es un “medio serio”, al que Daniel Coronell le hizo “daño” con su última columna. No obstante, considera que su colega “es el periodista más importante” que tiene Colombia y por eso lamenta la decisión de la revista.

“Yo estoy en desacuerdo con Daniel […], pero eso no necesariamente me pone a celebrar el desenlace de todo esto. Estoy convencido de la importancia, del valor y los méritos de Daniel Coronell, y soy el primero en estar al frente lamentando y llorando porque el periodismo ha perdido una columna que me parecía esencial”, dijo.

El comunicador hizo estas declaraciones luego de que Coronell le refrescara la memoria sobre unas denuncias que hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que Morales sugiriera que el excolumista de Semana no hizo investigaciones para no perjudicar al entonces presidente que “lo premió con un noticiero gratis”.

Morales agregó, en el programa de este miércoles, que respeta y siente afecto por su colega y que sus criticas no representa que exista una mala relación entre ellos dos.

“El hecho de que yo haya discrepado de lo que hizo Daniel, no resta, para nada, ni el afecto, ni el respeto que le tengo como columnista. Y el hecho de discrepar de Daniel Coronell no me vuelve ni su enemigo, ni amigo de sus enemigos”, aseguró.

El periodista concluyó diciendo que Semana “agrandó el problema” cancelando la columna de Coronell, y eso da paso a que otros medios “no serios”, “frágiles” y con “intereses diferentes al del buen periodismo” se fortalezcan.