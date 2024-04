Por: Focus Noticias

La famosa diseñadora de bolsos Nancy González fue condenada por el Tribunal Federal de Miami, Estados Unidos, a 18 meses de cárcel.

La diseñadora colombiana, quien presento sus exclusivos diseños en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y Semana de la Moda en New York, cuyos bolsos fueron comprados por celebridades como Salma Hayek, Britney Spears y Victoria Beckham y el elenco de la serie de televisión “Sex and the City”, fue sentenciada el lunes a 18 meses de prisión federal por liderar una red de contrabando que importaba ilegalmente desde Colombia a Estados Unidos bolsos de cocodrilo, las entregas se realizaban mediante mensajería humana en vuelos comerciales.

Así termina la carrera de una de las diseñadoras más reconocidas en el mundo de la moda, Nancy González y sus icónicos bolsos de piel de cocodrilo que adornaron los brazos de varias celebridades, fue sentenciada a 18 meses de prisión federal por liderar una red de contrabando de mercancías ilegales hacia los Estados Unidos, por un valor de 2 millones de dólares.

González, de 71 años y nacida en Cali, Colombia, fue arrestada en el 2022 y extraditada a los EE. UU. por dirigir una compleja conspiración que se extendió a lo largo de varios años. Su método, tan intrincado como ilegal, involucraba reclutar personas para transportar sus exclusivos bolsos de cocodrilo en vuelos comerciales hacia salones de exposición de alta gama y eventos de moda en Nueva York, evadiendo así las leyes de vida silvestre de los Estados Unidos.

La famosa diseñadora de bolsos Caleña, Nancy González, fue capturada por agentes de la Policía y la Fiscalía en su mansión de Cali y durante 14 meses estuvo en prisión antes de ser extraditada, a su llegada a Norteamérica fue dejada libre bajo fianza, ahora deberá entregarse para comenzar a pagar su condena.

El fiscal federal adjunto Thomas Watts-Fitzgerald, incisivo en sus palabras, comparó las tácticas de González con las de los narcotraficantes, subrayando que “todo está impulsado por el dinero” y agregó: “Si quieres disuadir la conducta, quieres al capo de la cocaína, no a la persona en el campo, su misión se convirtió en producir delincuentes”, “ella intentó reescribir la ley por sí misma, hacerlo a su manera”. Para Watts-Fitzgerald, esta condena no solo es una respuesta a los crímenes de González, sino un intento de disuadir comportamientos similares en el futuro.

Los abogados defensores de González, por otro lado, retrataron una historia de ascenso y caída. La diseñadora, una madre soltera de dos hijos que comenzó diseñando cinturones en su hogar en Cali, rápidamente se convirtió en una figura influyente de la moda, posicionándose al lado de grandes marcas como Dior, Prada y Gucci. Su éxito, aunque inspirador, se vio empañado por sus decisiones ilegales, lo que finalmente llevaron al cierre de su empresa.

Durante el proceso judicial, se revelaron detalles sobre las operaciones de González. Según los testimonios de coacusados y ex empleados, la diseñadora, descrita como meticulosa y obsesionada con los detalles, coordinaba hasta 40 pasajeros para transportar bolsos de diseñador en vuelos comerciales antes de los principales eventos de moda en Nueva York. Llevando supuestos regalos para sus familiares en el exterior. Esta maquinación, aunque astuta, no pasó desapercibida para las autoridades estadounidenses.

La defensa de la diseñadora, argumentó ante el Tribunal que la empresa colombiana empleaba a 300 personas, en su mayoría mujeres, la cual fue cerrada después de su arresto. Además, que solo el 1% de la mercancía que importó a EE. UU. no tenía los trámites de exportación, ya que eran muestras para la Semana de la Moda de Nueva York y otros eventos.

González, en su intervención ante el tribunal antes de dictar sentencia, pidió disculpas por no haber cumplido las leyes estadounidenses.

“Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a los Estados Unidos de América. Nunca tuve la intención de ofender a un país al que le debo una inmensa gratitud”, “Bajo presión, tomé malas decisiones”: Diseñadora, Nancy González

Igualmente, los abogados manifestaron que las pieles eran de caimanes y pitones criados en cautiverio. Pero no todos los productos vendidos en los Estados Unidos contaban con autorizaciones de importación adecuadas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre por ser estas especies de vida silvestre amenazadas y en peligro de extinción.

Ahora, enfrentando su sentencia, González expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones, destacando su deseo de reunirse nuevamente con su madre. Sin embargo, para los fiscales, su disculpa llega tarde. González, una vez admirada por su creatividad y éxito, se encuentra ahora en el centro de un escándalo en el mundo de la moda.

