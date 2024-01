Luego de tres días de luchar por su vida en una UCI de Montería, Martina Martínez Rivera, de 86 años, falleció. La mujer sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo, en medio de un incendio en su vivienda, en El Carmen de Bolívar.

La conflagración fue declarada en la madrugada del lunes 15 de enero, en el barrio Bureche, de dicho municipio. Un cortocircuito en una de las habitaciones produjo el fuerte incendio en la casa donde, a esa hora, dormía la señora y sus dos nietas menores de edad.

“Me quedo con tus enseñanzas, con tu amor hacia mí, me enseñaste a ser fuerte y valiente, luchaste hasta el último minuto. Dios hizo su voluntad y si él te llevó, es porque te necesitaba allá con él. Eres y siempre serás mi mamá, a la que tanto amo y admiro por la valentía y la fortaleza que siempre tuviste, me queda la satisfacción que estuve contigo hasta tu último suspiro y que pude despedirme de ti. Te amo siempre mi vieja, me dejas con el corazón destrozado”, escribió en redes sociales una hija de la víctima.