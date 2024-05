Noticias Caracol conoció una historia de superación en la ciudad de Medellín. Se trata de una mujer que sufrió un grave accidente de tránsito cuando iba a una cita médica. Perdió una pierna, pero encontró una segunda oportunidad de vida en una bicicleta.

Los 33 años de vida de Evelly Yulieth León, según su duro testimonio, han sido muy difíciles. Una vez, yendo a una cita médica para recibir un trasplante de riñón, sufrió un accidente de tránsito donde perdió la pierna izquierda.

Pensó que su existencia no valía la pena hasta que encontró una segunda oportunidad en una bicicleta.

“ La bicicleta se convirtió no solo en una oportunidad, se convirtió en una esperanza para mí y me devolvió las ganas de volver a la vida ”, contó.

Es madre de dos hijos, de 13 y 14 años de edad. Uno de ellos tiene una delicada enfermedad, pero Evelly Yulieth León es una mujer de hacha y machete. Por eso, aunque las cosas son complejas, saca valentía hasta de donde no la tiene.

“Las bicicletas me las ha prestado un profesor, que es el que dijo ‘yo le voy a ayudar, ¿quiere entrenar?’, y el que me mostró la bici”, señaló Evelly Yulieth.

Desde el accidente, vive de rifas y otras cosas. En la bicicleta prestada que tiene no solo practica deporte, sino que toma alientos para seguir adelante.

Para Evelly, en este momento, la bicicleta significa “esperanza, fuerza y, sobre todo, devuelve las ganas de vivir”.

Como en la vida existen los ángeles, ella se encontró a uno en la ciudad de Medellín. Se trata de Carlos Ballesteros, quien, al conocer su historia, decidió donarle una bicicleta.

“Me contó la historia y pues me tomé el trabajo de preguntarle quién era la persona y que me diera el teléfono, la llamé y en el momento en que a mí me dice ‘yo quiero montar en bicicleta porque la bicicleta me transformó la vida, la bicicleta es mi compañera de viaje’”, aseguró Carlos Ballesteros, gerente de Bikehouse.