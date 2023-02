La víctima se encontraba parada con su hijo a la orilla de la calle mientras que varios jóvenes pasaban caminando por el lado. Sin embargo, uno de los integrantes del grupo, quien portaba la camiseta del equipo del Deportes Tolima se devolvió hacia donde estaba la mujer con el niño y la agredió.

Según se pudo establecer, el delincuente traía en su boca un tarro de bóxer y en la mano una navaja, la cual usó para intimidar a la mujer y así robarle un canguro en el que la víctima llevaba una suma de $ 600.000 que acaba de retirar de un cajero.

Según contó Norma (la víctima), ese dinero que se robó el hincha, estaba destinado para comprarle los útiles escolares a su hijo. Pero, el desadaptado joven le robó su quincena y la dejó aporreada y de brazos cruzados.

“Recogí a mi hijo, retiré lo de mi quincena y nos disponíamos a ir a comprarle los útiles escolares pues iniciaría las clases este 2 de febrero. Estábamos dialogando de lo que le compraría cuando el niño me dijo, mami ahí vienen varios hinchas, lo tomé fuerte, sin pensar que este muchacho me cogiera y me arrastrara para llevarse el canguro con el dinero y mis documentos”, señaló Norma.