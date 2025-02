Lo que parecía una separación terminó en una pesadilla para Gloria Higuita, quien sufrió 47 machetazos por parte de su pareja después de anunciarle que su relación había llegado a su fin. La agresión no solo la dejó al borde de la muerte, sino que también afectó a su hijo de 7 años, quien intentó defenderla y resultó herido.

A pesar de que los médicos no daban esperanza alguna de su recuperación, Gloria desafió todas las probabilidades y logró sobrevivir. Ahora, exige justicia y denuncia que su atacante podría recibir una reducción de pena, algo que considera inaceptable.

“Por mí nadie daba un peso, para todos los médicos y especialistas yo me iba a morir”, recuerda Gloria en Más allá del silencio.

Su estado era tan crítico que, al ser trasladada de hospital, sufrió un paro y tuvo que ser reanimada. Pasó tres semanas en cuidados intensivos, completamente inconsciente, sin saber que su familia la visitaba ni lo que ocurría a su alrededor.

“Duré en cuidaos intensivos 3 semanas, yo no sabía nada, mi familia me visitaba, pero yo no sabían nada, yo estaba muerta”, mencionó en le podcast mencionado.