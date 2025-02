José Berdugo, de 59 años, es el nombre del señalado de haberle propinado una herida mortal con arma blanca a una mujer en Bosa. La víctima se habría negado a tener relaciones sexuales con el hoy detenido.

Nayibe Castañeda, de 42 años, fue encontrada en grave estado de salud en plena vía pública por las autoridades, y, aunque alcanzaron a trasladarla a un centro asistencial, falleció por la gravedad de la lesión que le produjo Berdugo en el pecho.

El hermano de Nayibe, Eduardo Castañeda, habló con CityTV sobre estos hechos que causaron consternación en su familia y en la comunidad del barrio Manzanares, de la localidad de Bosa. Castañeda desmintió la versión replicada en redes sociales y algunos medios, que señalan que Berdugo era pareja de la occisa.

“El tipo la estaba acosando hace unos días, no aceptaba un no. Algunos medios dicen que su expareja la mató, pero no es así. Es un tipo que la conoció y le dijo: ‘Si no es conmigo, no es con nadie'”, expresó el hombre apesadumbrado.