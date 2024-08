A través de las redes sociales se conoció el caso de la mujer que fue asaltada en el barrio León XIII y que decidió tomar justicia por mano propia para neutralizar a su atacante.

Luego de que el ladrón le rapara su teléfono, medio con el que ella trabaja a diario, y emprendiera la huida por las calles, la víctima decidió iniciar su persecución y arrollarlo con su motocicleta.

La joven ciudadana afirmó en un video que el delincuente se sorprendió con su reacción: “el señor de esta moto, el bobo h… creyó que yo soy una traída y que yo no sé manejar”, por lo que no pensó que ella fuera a seguirlo para encararlo y así recuperar el teléfono que le había hurtado.

“Pues lo alcancé, lo atropellé y se para diciendo dizque: No, es que yo no le robé nada y me pasa el celular al frente de todo el mundo. Es una rata. Esto es el León XIII y al man le encontraron anotaciones, entonces por si lo conocen, denúncienlo”, señaló la víctima.