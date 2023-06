Deivys González Redondo lleva 42 años sin saber que es un abrazo y beso de una madre. Cuando tenía cinco años, su progenitora desapareció dejándola a ella y dos hermanos más.

Desde entonces ha querido saber si está viva y dónde se encuentra.

Esta mujer, quien reside en la segunda etapa del barrio Garupal de Valledupar, contó que su madre es identificada como Nora Molina Rico, oriunda de Arjona, Bolívar, donde sus familiares tampoco supieron más de ella.

Asimismo relató que fue un día de 1981 cuando desapareció. Para ese entonces vivían en Barranquilla y luego de hacer una diligencia recogió todas sus pertenencias y no regresó más.

“Siempre he querido saber quién es mi madre, si está viva o muerta, mi padre que en paz descanse nos decía que ella recogió todo he incluso sus fotografías y se marchó, no tengo recuerdos de ella, pero tengo sueños en los que no le veo la cara, no sé si es porque no la recuerdo o porque está muerta”, dijo González Redondo, quien agradece cualquier tipo de información certera al contacto 313 5045174.