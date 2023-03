Dicen que lo barato sale caro. Así se se vio reflejado en un caso de una mujer que decidió poner en riesgo su salud a cambio de un proceso estético que aparentemente le salía más económico para su bolsillo. La señora, quien vive en Soacha, Cundinamarca, se desplazó hasta el barrio Santa Librada en Bogotá para someterse a una cirugía de liposucción, en un lugar que solamente lleva 3 meses haciendo este tipo de procedimientos, según se informó en Noticias Caracol.

La mujer encontró el centro estético por redes sociales y no se asesoró de la mejor manera, simplemente decidió ir hasta ese lugar, pegándose el viaje muy lejos de su casa e hizo la cotización del proceso, sin hacerse exámenes de rutina para saber si era apta para este tipo de cirugías, que lo ideal es que se practiquen en hospitales reconocidos y con todos los equipos disponibles, de acuerdo con el citado medio.

“Ella se hizo la liposucción y salió en estado crítico. El procedimiento fue muy invasivo y se encuentra en coma. A raíz de la cirugía le dio quemaduras en el abdomen y todo empezó a complicarse”, comentó su hermana en el noticiero.

La mujer pagó 1’800.000 pesos por el procedimiento y la cirujana que la operó no aparece ni responde las llamadas que le hacen los familiares de la paciente, quienes anunciaron en la entrevista que tomarán las acciones legales correspondientes contra la supuesta médica y su centro estético.

“Hasta el momento no nos responde, no nos ha dado cara y no sabemos nada. Lo único que tenemos es su nombre y una foto de ella, que es la que tiene el perfil en WhatsApp”, expresó su hermana.