En la madrugada del sábado 29 de diciembre Madrigal le rompió la cara a patadas a Duque y fue ella la encargada de hacer pública en sus redes sociales esa agresión y mostrarles a sus seguidores cómo le quedó el rostro.

En esas primeras publicaciones que hizo, la mujer, que es una reconocida tatuadora de Manizales, aseguró que su esposo la atacó estando alcoholizado, producto de una escena de celos, y detalló que la golpiza le produjo “dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior”.

Horas después de que ella advirtiera a sus seguidores de la golpiza que recibió, Duque se enteró de que su esposo se había suicidado y manifestó su dolor por todo lo que pasó.

La denuncia que la manizañeleña hizo en Twitter la convirtió en tendencia nacional en esa red social ya que miles de personas se solidarizaron con ella. Sin embargo, otra parte de usuarios la atacó sin fundamentos y hasta la responsabilizó del suicidio de Madrigal.

Es por eso que la víctima decidió contar su versión de los hechos tres días después de que el país se conmocionara con lo que ella había denunciado. En primer lugar, Duque aseguró que el suicidio de Madrigal se produjo 10 o 15 minutos después de que él se fuera de la casa en la que la golpeó.

Además, la mujer acotó que, según han analizado los médicos, su pareja sufrió un episodio de depresión profunda y eso lo llevó a suicidarse. La tatuadora también rechazó los señalamientos que recibió en los últimos días acusándola de ser la responsable del suicidio de Madrigal y aclaró:

“Ayer encontramos su teléfono en nuestro apartamento, por lo que él nunca vio lo que yo puse en redes, tampoco se llevó las llaves de la casa de su madre, él ya había decidido suicidarse desde antes. No hay partes faltantes en esta historia, no sean hijueputas”.

A continuación, los 18 tuits en los que la mujer cuenta su versión de lo que pasó esa fatídica noche del 29 de diciembre y rechaza todos los ataques que ha recibido:

Y seguramente a causa del licor, su cabeza lo agravó y arremetió a golpes contra mi. NO ME DEFENDÍ, porque no podía creer lo que estaba pasando, no lo reconocía y no paraba de repetirme que no era él y que todo era un sueño

— La vieja amargada. (@EriitheD) January 1, 2019