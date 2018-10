La joven, que iba con su hijo de 9 años, le contó los detalles a Noticias Caracol, en donde aseguró que “empezaron a entrar unas personas y este tipo, ese sujeto que me agredió, se paró en la puerta y empezó a lanzar como puños, pero no eran puños, él tenía un bisturí y con eso me atacó y me hizo una herida grande”.

La lesión del rostro no tiene ninguna forma de justificarse, y la víctima ya interpuso una denuncia.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar “La mentira del arzobispo de Medellín que sirvió para proteger a un cura pederasta”

Frente al terrible caso de intolerancia, la mujer señaló que aunque todo el mundo tiene derecho a hacer uso del sistema, “él no tenía por qué quedarse ahí, ya había ingresado con la familia. Entonces, él perfectamente podía haber seguido y haber podido coger silla porque él estaba de primeras”.