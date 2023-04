La comunidad de corregimiento de Orihueca, en la Zona Bananera, Magdalena, no sale del asombro luego de que se descubriera que su vecina, Yoleinis Dayana Junco Amaya, de 26 años, no estaba a la espera de gemelos y tampoco había sido secuestrada con el fin de robarle a sus bebés, como ella lo aseguró.

Al parecer, en un intento desesperado porque su esposo no la dejara y se fuera de su casa, la mujer, quien es madre de dos menores de edad, fingió un nuevo embarazo y, con el fin de evitar que la descubrieran, inventó que la habían secuestrado para robarle a sus bebés.

Los familiares de Junco Amaya reportaron ante la Policía de la Subestación de Orihueca su desaparición, dado que al llegar a casa, no la encontraron y hallaron en la sala de la vivienda las sillas tiradas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones y recopilaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron no haber escuchado gritos y que la fémina salió de su vivienda por su propia voluntad y abordó un mototaxi; el conductor de la motocicleta relató que la mujer le pidió que la llevara hasta la Gran Vía y que, en ningún momento, expresó sentir algún dolor.

Yoleinis Dayana fue encontrada en la urgencia de la Policlínica de Ciénaga, Magdalena, a donde ingresó en buen estado de salud, de allí fue remitida a Psicología. A través de un comunicado, el Distrito Uno de la Policía del Magdalena, indicó:

“Al parecer, la señora no estaba embarazada y para salir de esa situación con su familia y esposo , montó una escena de los hechos, como fue dejar su casa con la sillas en el piso y hacer llamada a la Policía y colgar, y dejar mensajes de voz a su familia, ideas de su cabeza, para hacer creer que la habían secuestrado “.

La institución policial también agregó: “Según información de sus vecinas las hijas de ella decían que la mamá no estaba en embarazo, que ella había perdido a sus bebés meses atrás, pero la señora regañaba a sus hijas, que se callaran (…). Los médicos confirmaron que no estaba embarazada y no presentaba lesiones. Estamos frente a una historia como la que ocurrió hace años de la señora que iba a dar a luz y resultó que eran trapos”.