La víctima se atrevió a contar su historia pese al temor que esto le genera, pues dijo, en CM& Noticias, que vive prácticamente escondida en una casa porque el hombre la persigue y acosa constantemente.

“De pronto se imagina que yo estoy acá, pero realmente no sabe que estoy viviendo acá. Las amenazas de él siempre son que me va a matar, o que me va a mandar a echar ácido en la cara”, denunció.