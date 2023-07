La mamá de un estudiante de un colegio, ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, denunció que una docente presuntamente agredió a su hijo, de 7 años. De acuerdo con el testimonio de la mujer, los hechos ocurrieron el pasado martes 18 de julio. En esta misma localidad, hace unas semanas, madre y padrastro quemaron a sus hijos por no comer.

Cuenta la madre que cuando el menor llegó a su lugar de residencia le manifestó que no se sentía bien y tenía un golpe en la nariz. Además, no llevaba parte de su uniforme. “El niño llegó sin la parte superior del uniforme, sin la chaqueta y sin la camiseta. Al preguntarle qué había sucedido, me contó que la profesora le dio una cachetada, le rompió la nariz y, como las prendas se le untaron de sangre, ella se las retiró”, narró la madre del menor a Noticias Caracol.

El mismo medio habló con el niño, quien contó que él estaba quieto cuando la docente le dio una bofetada, que le dejó una herida en parte de su nariz y en unos de sus ojos. Horas más tarde, la profesora se habría comunicado con la madre del menor.

Según la progenitora, la maestra confirmó que sí golpeó a su hijo. “Ella me llamó y me aceptó por llamada, la cual lamentablemente no tengo grabada, que ella es santandereana y no va a decir mentiras, y que efectivamente le había dado una palmada al niño”.

Ante la situación, la madre del menor afectado acudió a las instalaciones de la institución, en donde le comunicaron que ya se activó la ruta de atención. Sin embargo, la mujer pide acciones rápidas y concretas, pues teme que sea retirada de este plantel educativo, pero sea reintegrada en otro.

Otras acusaciones por agresiones

Otros padres de familia han relatado que ya habían escuchado acusaciones por parte de sus hijos, en los que señalaban a la maestra de ser agresiva y gritarlos constantemente. Asimismo, cuentan que era normal que les enviara videos o audios a los acudientes exponiendo el comportamiento de los estudiantes, quienes tienen entre 6 y 8 años, y algunos tienen diagnósticos especiales.

Los acudientes han manifestado su preocupación y desconfianza de enviar a sus hijos al colegio. “No me siento segura de enviar a mi hija en estos momentos al colegio, así digan que ya la sacaron de la institución, no me asegura que la niña está en un lugar seguro”, comentó la madre de una alumna.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación del Distrito se pronunció al respecto, a través de comunicado, en el que declaró que “desde el momento en el que tuvo conocimiento del caso, por la pronta respuesta de la institución educativa en el reporte del caso en el Sistema de Alertas, se ha acompañado la situación de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley 1620″.

Dicha ley reglamenta la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención. Siendo así, el caso fue reportado al Icbf, a Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de San Cristóbal y a la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción de la SED.

De igual manera, la entidad hará presencia en una reunión citada por el colegio para este lunes 24 de julio. Mientras esa se lleva a cabo, padres de familia han convocado a un plantón para manifestarse en contra de las presuntas agresiones.

