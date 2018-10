La mujer hizo un hilo en esa red social para contar la presunta agresión de la que fue víctima por parte del hombre que también asistía al concierto de este miércoles y estaba a su lado, en la ubicación platea, sexta fila.

La usuaria, identificada como @NataliaDeLaV, asevera que la discusión comenzó por un problema de organización, donde también culpó a los miembros encargados de la logística del evento.

“Al empezar el concierto la gente que estaba en los costados y atrás decidieron acercarse a la tarima ubicándose delante de la primera fila y en el pasillo, lógicamente de pie, y no dejaban ver nada. Había un tipo cerca que trabajaba en @911logistica le dije que por favor ayudara para que cada cual se quedara en el puesto […]. Este niño no hacía nada, me decía que no iba porque la gente no le haría caso”, escribió en Twitter.

Mientras discutía con el organizador, dice la denunciante, el supuesto agresor intervino de forma grosera.

El artículo continúa abajo

“El señor en cuestión se metió, me dijo que no jodiera que podía ver el concierto por la pantalla. Le expliqué que si se tratara de eso me hubiera ido a una ubicación más económica”.

Lo anterior lo añade la mujer en su explicación del hilo en Twitter, y en seguida menciona cómo ocurrió la presunta agresión:

Me empezó a discutir y cada vez se ponía mas grosero y sobretodo burlón, y de un momento a otro me pegó, creo que lo iba a hacer en la cara pero puse el brazo y el golpe terminó ahí. — NataliaDeLaV 🐈 🐱 (@NataliaDeLaV) 4 de octubre de 2018

Luego del aparente ataque dice la afectada que el encargado de logística tampoco reaccionó para defenderla.

La mujer menciona que publica la foto del supuesto agresor para generar, al menos “una sanción social”. Sin embargo, el acusado no ha comentado la publicación viral para dar su versión del hecho.

Cabe recordar que durante estos eventos masivos y de espectáculos ocurren distintas disputas entre los asistentes, debido a la euforia del momento.