El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, compartió un mensaje a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) lamentando la muerte del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien falleció a causa de un cáncer terminal.

En su declaración, Uribe expresó sus condolencias a la familia y amigos de Hernández, recordando su apoyo al fallecido durante su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga.

“Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció”, escribió Uribe, resaltando la relación respetuosa que mantuvieron durante ese periodo.

El expresidente también se refirió a las declaraciones que Hernández hizo en su contra durante la campaña presidencial, aclarando que estas no dejaron ninguna huella en él, ni en vida ni tras la muerte del excandidato: “Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”, afirmó Uribe.

Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó… https://t.co/bFW9diPtxA — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 2, 2024

¿De qué murió Rodolfo Hernández?

El ingeniero Hernández, conocido por su agitada y controvertida carrera política como exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, enfrentó en los últimos meses uno de los desafíos más difíciles de su vida, la batalla contra un cáncer terminal de colon.

Cabe recordar que, debido a este cáncer, desde el 4 de agosto, Rodolfo Hernández fue ingresado a la UCI del Hospital Internacional de Colombia, donde permaneció durante varias semanas debido a complicaciones graves.

