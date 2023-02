En la noche del sábado 11 de febrero se llevó a cabo el evento de electrónica ‘Fetich in wonderland’ en la localidad de Chapinero, organizado por la empresa de eventos Metamorphosis.

El encuentro tuvo como invitados a los djs Common Poetry, Daniela Hensel, Metaraph, Sufer Rosa, Segha, Omaks y Tina. Sin embargo, en medio de la fiesta habría muerto Miguel Rodríguez, uno de los asistentes.

(Vea también: ¿Un giro en el caso? Detalles del hallazgo sin vida de una mujer junto a su bebé en Ibagué)

Así lo denunció el colectivo Échele Cabeza, quienes a través de sus redes sociales dieron a conocer el fallecimiento del joven y las denuncias que recibieron acerca de este encuentro, las cuales señalan que hubo “un aforo desbordado, restricciones para el mínimo vital de agua, uso de sustancias, policías que no ejercen control y más denuncias que le dan contexto a la muerte de un joven en una fiesta este sábado en la noche en Chapinero”, compartieron en Twitter.

Incluso, algunos djs que se presentaron en el lugar se pronunciaron al respecto, entre esos Omaks, quien compartió en sus historias que los organizadores del evento no respetaron a los asistentes, teniendo en cuenta que vendieron 1.200 boletas para un sitio con aforo de 600 a 700 personas.

Los mismo dj criticaron la condiciones logísticas del lugar y la deficientes condiciones de seguridad para las personas. Solicitamos a las autoridades que tomen medidas drásticas, a los organizadores que sean responsables con su público y a asistentes que se cuiden. pic.twitter.com/7SXiH4mA5w — Échele Cabeza (@echelecabeza) February 13, 2023

De acuerdo con Échele Cabeza, recibieron más de 170 comentarios sobre las malas condiciones del evento, asimismo, se pronunciaron frente a lo sucedido: “lamentamos mucho la muerte de Miguel Rodríguez ¡Por favor cancelen esos colectivos que no se preocupan por las condiciones básicas y necesarias para la salud y ponen en riesgo sus vidas! Lo volvieron hacer y otra persona está muerta”.

View this post on Instagram A post shared by Échele Cabeza 🧠 (@echelecabeza)

Asimismo, hicieron un llamado al Distrito y al Gobierno Nacional para que “la reducción de daños sea inherente en los espacios de ocio y entretenimiento nocturno con el objetivo de tener estrategias más eficaces y que afronten un fenómeno y práctica social como es el consumo de sustancias”.

¿Qué dicen los asistentes?

A través de los comentarios recibidos por el colectivo de Échele cabeza, se conocieron varios testimonios que sostienen que sí hubo malas condiciones. De acuerdo con María José Loaiza, en la entrada del lugar había gran cantidad de personas y no se podía caminar, incluso señala que le tocó esperar 40 minutos para que la dejaran subir al segundo piso del sitio, algo que según ella le salvó la vida.

“En definitiva fue la mejor decisión de la noche y el de logística me salvo la vida dejándome subir, no me dejaron llenar el agua en el baño de chicas porque “no se puede” o “no es potable””, escribió Loaiza, además, agregó que les tocaba llenar las botellas de agua a escondidas y que no hubo ventilación.

Wilfrido Castillo fue otro de los asistentes que compartió su experiencia en redes: “les comento los fallos: 1. No había ventilación, ni una sola ventana y dos ventiladores, nada más que ni se sentían por la cantidad de personas. 2. El agua súper costosa a $ 10.000 la botella y “no era potable” la del baño. 3. Al principio salir era un problema y te decían que no te dejarían ingresar nuevamente y se molestaban si querías salir por un poco de aire, esto fue cambiando por qué les tocó. 4. Un chico murió que cosa tan terrible”.

Castillo agregó que cree que hubo más fallecidos: “por lo menos tres personas se desplomaron, fui testigo de dos, sin embargo, no estoy seguro si el chico (que murió) se excedió con el uso de sustancias o lo afecto a nivel muy fuerte todos los aspectos básicos que mencioné anteriormente que fallaron”.

Incluso, hay quienes señalan que los organizadores de este evento son los mismos de la fiesta ‘Red Room 2 Freakshow Fetish Party’, la cual se llevó a cabo en julio del 2022, y en donde lamentablemente murió también un joven de venezolano de 26 años llamado Ricardo Rojas.

Así lo mencionó Sergio Cadena en redes sociales, quien comentó la publicación de Échele cabeza señalando que: “no sé la gente por qué sigue apoyando este colectivo con fallas tan grandes que han tenido, ya van dos muertos del mismo colectivo y lastimosamente van a ser más si los siguen apoyando”.

Lo mismo publicó el usuario @acidxbitch en Instagram, quien comentó que: “después de lo que pasó en el Red Room 2 todos los culpables son los mismos asistentes y djs que siguen apoyando a esa gente y les da dinero”.

Por lo pronto, los organizadores del evento no se han pronunciado respecto a lo sucedido.