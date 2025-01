La capital del Atlántico se vio conmocionada horas antes de acabarse 2024, luego de que se conociera el caso de la estilista barranquillera Giselle Celín Villalobos, quien fue asesinada por su expareja en el kilómetro 95 de la Vía al Mar el 30 de diciembre.

Según recogieron medios locales, entre ellos El Heraldo, la mujer de 31 años fue atacada con arma blanca en al menos 20 oportunidades por quien fue su pareja y padre de sus hijos, Jorge Luis Barreto Barceló, de 30 años, quien descendió de la moto en la que viajaban para agredirla.

Acá, una foto de la víctima:

iDoloroso! Identifican como Giselle Celin Villalobos, la mujer de 31 años, víctima de feminicidio en la vía al Mar en jurisdicción de Puerto Colombia. La infortunada mujer viajaba como parrillera en una moto conducida por su ex pareja, Jorge Luis Barreto Barcelo, cuando… pic.twitter.com/z1WnBaVgCA — Emisoras ABC (@EmisorasABC) December 31, 2024

¿Qué pasó antes del asesinato de Giselle Celín Villalobos?

Las últimas horas de vida de la mujer estuvieron cargadas de terror, pues en la noche anterior evitó de ir a un encuentro con su hermana por temor de encontrarse a Barreto, quien había tenido comportamientos agresivos contra ella después de que le pidiera terminar la relación.

Así se lo contó la familia al diario mencionado anteriormente, que conoció chats de WhatsApp que cruzó la joven con su hermana.

“Mínimo ‘El niño’ [como le decían a Barreto] te dijo para que me dijeras… Voy, si él no está”, le escribió Giselle a Angelly, nombre de su hermana.

Después de cruzar unos cuantos mensajes, Giselle Celín optó por no ir finalmente, pero nunca se imaginó que la pesadilla hasta ahora empezaba. De acuerdo con lo contado por Jennys Judith Villalobos Vergara (madre de la joven asesinada) al mismo periódico, sobre las 2:00 a. m. un ruido se escuchó en el techo de su casa, situada en el barrio Los Rosales.

Aunque pensó que se trataba de Jorge Luis, hizo caso omiso al estruendo. Sin embargo, hacia las 4:00 a. m. volvió a escuchar algo extraño, por lo que decidió llenarse de coraje e ir a mirar qué estaba ocurriendo.

“Salgo al patio, pero no había nadie. Luego me dirijo hasta el cuarto de mi hija y entro. Ahí percibo un fuerte olor a ron, pero no veía nada. Giselle viene con la linterna del celular y alumbra el cuarto, es ahí cuando vemos que estaba acostado Jorge y mi hija empieza a gritar, se pone detrás de mí y me dice que tiene miedo”, le contó la mujer a El Heraldo.

En su relato, la señora Jennys Judith señaló que le hizo el reclamo al hombre, pero este le pidió que lo dejara dormir en su casa, puesto que en su residencia no le habían abierto. Ella, con el temor que pudiera hacer algo, se fue a acostar con su hija.

Acá, una foto del agresor:

No aceptó los cargos de feminicidio Luis Barreto Barceló.

El hombre que en video apareció acuchillando a su pareja Giselle Celin Villalobos, en Vía al mar cerca peaje de Puerto Colombia. policiabarranquilla pic.twitter.com/Qx2xqUnLFA — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) January 2, 2025

De acuerdo con el periódico, a las 8:00 a. m. Giselle estaba preparando el alimento para su bebé, de tan solo dos años, y su mamá le pidió ir a la casa de su hermana, en el barrio Las Malvinas. Fue allí cuando Barreto Barceló se ofreció a llevarla en la moto en la que había llegado esa madrugada, pese a que ella no quería.

Finalmente, Giselle se fue con él en la motocicleta, sin saber que minutos más tarde iba a ser asesinada. De hecho, alcanzó a enviarle unos mensajes a su madre, pero ya era muy tarde.

“Ma, ‘El Niño’ no quiere llevarme para la peluquería, no sé para donde me lleva, no quiere parar la moto”, fue uno de los mensajes que alcanzó a enviar por WhatsApp, según mostró El Heraldo.

Pero allí no quedó todo, de acuerdo con lo relatado por su madre al diario, alcanzó a cruzar algunos mensajes con ella.

“Ella me dijo: ‘Me da miedo que nos vayamos a caer. Mami tengo miedo’. Yo la llamé a su teléfono y ella me decía que iba muy rápido en la moto, por lo que yo le decía ‘tírate, tírate, tírate’, ya en lo último yo la escucho decir ‘déjame, ya me mataste’, después de oír eso yo perdí el conocimiento”, recordó la madre de la mujer.

¿Qué le dijo el exnovio de su hija después de atacarla?

Jennys Judith le escribió al hombre sobre las 9:26 de la mañana para preguntarle por su hija. Sin embargo, 14 minutos después recibió una respuesta que la dejó sin aliento.

—¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo a Giselle?— le preguntó.

—Sí. No sé si la maté— contestó el hombre, acompañando el mensaje con un emoji llorando.

Al ver esto, la madre de la joven le insistió para que le explicara qué había pasa.

—Niño ¿por qué? ¿Qué te pasa? Mrk noooooo”— le escribió.

—Me confesó que me la estaba haciendo hace 5 meses. Mar… no quería hacerlo. Que estaba enamorada de otro hombre— le contestó.

Después del ataque, Barreto Barceló logró ser capturado por las autoridades cuando se disponía a escapar en la moto en la que se movilizaba con su expareja.

Cárcel para Jorge Barreto Barceló, ordena juez de control de garantías, imputado por los delitos de feminicidio agravado en el caso de Giselle Celin, acuchillada múltiples veces, cuando se desplazaban en la vía al mar en moto. pic.twitter.com/021Ubr3E6c — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) January 10, 2025

