Este martes 29 de agosto se conoció el caso de una pareja de ancianos que resultaron gravemente heridos por culpa de un motociclista que los arrolló en las últimas horas.

El accidente de tránsito se presentó en el barrio La Serena, en la localidad de Engativá (Bogotá), luego de que un hombre que se movilizaba en una moto se llevara por delante a los dos ancianos que cruzaban una vía cogidos de la mano.

“Estaban cruzando una de las avenidas que estaba totalmente libre. Ellos se pararon con precaución a mirar que no viniera nadie y efectivamente no venía ningún vehículo, y de un momento a otro aparece una moto. Se ve que el motociclista no iba mirando hacia el frente hasta que se estrella con mis padres”, narró Sandra Rodríguez, hija de los abuelos, en Noticias Caracol.