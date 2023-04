A través de una denuncia anónima, un conductor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, manifestó que fue amenazado por un motociclista en inmediaciones de la zona urbana de Valledupar.

Según las declaraciones del ciudadano, el conductor de la motocicleta amenazó a todas las busetas del SIVA luego de un accidente.

“Una motocicleta me cierra la vía en la bomba de Salud Total. Me manifiesta que un vehículo del SIVA le tumbó a la esposa y al hijo”, explicó el conductor.

Además, aclaró que el afectado prometió atacar a todas las busetas del SIVA a causa de lo sucedido con su familia.

“Va a agredir a todas las busetas del SIVA, me amenazó con arma de fuego y en el momento me tocó enfrentarme al señor para que no atacara el carro con piedras y palos”, concluyó.